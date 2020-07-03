Межбанк: паника на валютном рынке окончательно стихла

Среда не внесла ясности в части окончательной кандидатуры будущего главы Национального банка. Все участники валютного рынка продолжают раскладывать пасьянсы из возможных претендентов на этот пост и гадать о дальнейшей денежно-кредитной и валютной политике Нацбанка. Казалось бы – это должно психологически давить на курс нацвалюты.

Но несмотря на эту неопределенность и значительное число различных заявлений по этому вопросу от народных депутатов, экспертов, сотрудников регулятора и представителей международных организаций – паника на валютном рынке окончательно стихла. За день доллар на межбанке подешевел с 26,95/26,98 до 26,93/26,95 гривен, а Нацбанку даже не пришлось выходить на межбанк.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар со стартовых 26,95/26,98 гривен к 11 часам подешевел до 26,94/26,96. В этих же пределах он находился и к 12:00. Причина – небольшие клиенты достаточно быстро закрыли свои сделки, а крупные игроки стали появляться на торгах с основными объемами ближе к полудню.

После 12 часов спрос на валюту несколько увеличился, что позволило продавцам подтянуть курс к уровням 26,97/26,99 гривен к обеду и удержать эти ценники до 14:00.

Но затем спрос на валюту начал быстро стихать, а продавцы все еще присутствовали на торгах. Предложение снова стало превышать спрос и к 15 часам курс просел до 26,96/26,98 гривен. Тенденция не изменилась и в последние два часа сессии на фоне небольшого перевеса предложения – доллар просел до 26,95/26,97 к 16 часам и до 26,93/26,95 к концу дня.

НБУ не вмешивался сегодня в ситуацию на межбанке и на торги не выходил.

Главные события 8 июля на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 26,95/26,98 гривен до 26,93/26,95 к концу дня; НБУ не выходил на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9464 гривен, а официальный на 9 июля установлен на отметке 26,9514 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,96 / 26,98

евро – 30,45 / 30,47

российский рубль – 0,3794 / 0,3798

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1326 / 1,1328

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