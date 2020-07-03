Минфину разрешили введение "кассовых аппаратов в смартфоне"

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Минюст зарегистрировал приказ Министерства финансов о порядке регистрации и применения программных РРО, а также – приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов.
Об этом сообщает пресс служба Минфина.
“В частности, утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), определения диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы ПРРО в режиме оффлайн”, – говорится в сообщении.
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“Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение “РРО в смартфоне” станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков”, – заверили в Минфине.
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