Доходы России от продажи нефти упали почти в 3 раза

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.
При этом продажи сырья в годовом измерении даже были увеличены на 1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), говорится в публикации Агентства нефтегазовой информации.
Доходы России упали из-за снижения цен на нефть. “По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за май выросла по отношению к апрелю на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив $31,03 за баррель. В мае 2019 года средняя цена Urals составляла $70,93 за баррель”, – отмечают в публикации.
Согласно данным ФТС, экспорт нефти РФ в денежном выражении в мае по отношению к “черному апрелю” 2020 года снизился на 19%, а в физическом – на 11,7%.
В целом за январь-май экспорт нефти снизился на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 104,44 млн тонн, а в денежном выражении – на 32,6%, до $33,677 млрд.
Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 95%. При том, что соглашение было достигнуто после длительной ценовой войны еще 13 апреля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жильяВчера, 11:08 - 8853 19
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ - ГонтареваВчера, 09:47 - 2321 13
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"Вчера, 09:00 - 21510 9
"Центрэнерго" купит у Ахметова 1,2 миллиона тонн угля для поддержки его шахтВчера, 07:22 - 2213 5
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 2846 4
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"Вчера, 09:00 - 21510 9
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 11804 3
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жильяВчера, 11:08 - 8853 19
ПриватБанк забирает кастрюли и телевизоры за долги фирмы Коломойского на 1,3 млрд грнВчера, 13:25 - 4216
Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордовВчера, 12:18 - 3076 1
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 849
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1033
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 928 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5558 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2167