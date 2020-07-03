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Доходы России от продажи нефти упали почти в 3 раза

Доходы России от продажи нефти упали почти в 3 раза

Доходы России от продажи нефти в мае 2020 года из-за нефтяной войны упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года – до $3,6 млрд.

При этом продажи сырья в годовом измерении даже были увеличены на 1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), говорится в публикации Агентства нефтегазовой информации.

Доходы России упали из-за снижения цен на нефть. “По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за май выросла по отношению к апрелю на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив $31,03 за баррель. В мае 2019 года средняя цена Urals составляла $70,93 за баррель”, – отмечают в публикации.

Согласно данным ФТС, экспорт нефти РФ в денежном выражении в мае по отношению к “черному апрелю” 2020 года снизился на 19%, а в физическом – на 11,7%.

В целом за январь-май экспорт нефти снизился на 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 104,44 млн тонн, а в денежном выражении – на 32,6%, до $33,677 млрд.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 95%. При том, что соглашение было достигнуто после длительной ценовой войны еще 13 апреля.

По материалам Обозреватель
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