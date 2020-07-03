За полгода украинцы приобрели новых авто на $1 млрд (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение января-июня 2020 года в Украине зарегистрировали 37 тысяч новых автомобилей. Средняя стоимость каждого из них $28 тыс.
Об этом говорится в аналитике сайта по продаже автомобилей RST.ua.
Сумма расходов в первом полугодии составила $1 млрд без учета стоимости дополнительного оборудования.
Какие авто пользуются спросом:
Инфографика RST
Цены. Большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс. (50%). Еще 27% – автомобили, стоимость которых ниже $17 тыс. без учета цены дополнительного оборудования.
Среди зарегистрированных за 6 месяцев авто, 30% были оборудованы дизельными двигателями.
Кроме этого, в январе-июне регистрировали авто премиум-класса, среди которых 12 Mercedes AMG-GT 4-Door, 9 Porsche 911, 2 Bentley FlyingSpur. Также среди моделей Rolls-Royce зарегистрировали один Wraith; два Phantom и шесть Cullinan.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жильяВчера, 11:08 - 9550 24
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ - ГонтареваВчера, 09:47 - 2444 14
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"Вчера, 09:00 - 23488 10
"Центрэнерго" купит у Ахметова 1,2 миллиона тонн угля для поддержки его шахтВчера, 07:22 - 2393 5
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 4069 4
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"Вчера, 09:00 - 23488 10
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 12505 3
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жильяВчера, 11:08 - 9550 24
ПриватБанк забирает кастрюли и телевизоры за долги фирмы Коломойского на 1,3 млрд грнВчера, 13:25 - 4341
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 4069 4
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 930
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1084
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 948 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5650 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2232