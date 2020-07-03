За полгода украинцы приобрели новых авто на $1 млрд (инфографика)

В течение января-июня 2020 года в Украине зарегистрировали 37 тысяч новых автомобилей. Средняя стоимость каждого из них $28 тыс.

Об этом говорится в аналитике сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Сумма расходов в первом полугодии составила $1 млрд без учета стоимости дополнительного оборудования.

Какие авто пользуются спросом:

самой популярной маркой было Renault, которых зарегистрировали более 6,2 тыс. авто. В тройку бестселлеров среди марок вошли также Toyota (5,4 тыс. регистраций) и Kia (3,1 тыс. регистраций).

с начала года чаще всего среди моделей украинцы покупали кроссовер Kia Sportage. Кроме него были популярны Renault Duster и Toyota RAV4.



Инфографика RST

Цены. Большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс. (50%). Еще 27% – автомобили, стоимость которых ниже $17 тыс. без учета цены дополнительного оборудования.

Среди зарегистрированных за 6 месяцев авто, 30% были оборудованы дизельными двигателями.

Кроме этого, в январе-июне регистрировали авто премиум-класса, среди которых 12 Mercedes AMG-GT 4-Door, 9 Porsche 911, 2 Bentley FlyingSpur. Также среди моделей Rolls-Royce зарегистрировали один Wraith; два Phantom и шесть Cullinan.

Справка Finance.ua:

В июне в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 23% больше, чем в мае этого года. Если сравнивать с июнем прошлого года, то количество приобретенных авто выросло на 10%.