0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

За полгода украинцы приобрели новых авто на $1 млрд (инфографика)

За полгода украинцы приобрели новых авто на $1 млрд (инфографика)

В течение января-июня 2020 года в Украине зарегистрировали 37 тысяч новых автомобилей. Средняя стоимость каждого из них $28 тыс.

Об этом говорится в аналитике сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Сумма расходов в первом полугодии составила $1 млрд без учета стоимости дополнительного оборудования.

Какие авто пользуются спросом:

  • самой популярной маркой было Renault, которых зарегистрировали более 6,2 тыс. авто. В тройку бестселлеров среди марок вошли также Toyota (5,4 тыс. регистраций) и Kia (3,1 тыс. регистраций).
  • с начала года чаще всего среди моделей украинцы покупали кроссовер Kia Sportage. Кроме него были популярны Renault Duster и Toyota RAV4.

Кредитные карты для водителей 🚗


Инфографика RST

Цены. Большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс. (50%). Еще 27% – автомобили, стоимость которых ниже $17 тыс. без учета цены дополнительного оборудования.

Среди зарегистрированных за 6 месяцев авто, 30% были оборудованы дизельными двигателями.

Кроме этого, в январе-июне регистрировали авто премиум-класса, среди которых 12 Mercedes AMG-GT 4-Door, 9 Porsche 911, 2 Bentley FlyingSpur. Также среди моделей Rolls-Royce зарегистрировали один Wraith; два Phantom и шесть Cullinan.

Справка Finance.ua:

  • В июне в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 23% больше, чем в мае этого года. Если сравнивать с июнем прошлого года, то количество приобретенных авто выросло на 10%.
  • По данным Укравтопрома, в течение июня 2020 года украинцы вдвое чаще покупали подержанные легковые авто, ввозимые из-за рубежа.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.