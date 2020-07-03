0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 343 0

Международные инвесторы скупили мафиозных облигаций на €1 млрд

Международные инвесторы скупили мафиозных облигаций на €1 млрд

Самая могущественная мафия Италии с 2015-й по 2019-й года смогла продать международным инвесторам облигаций на €1 млрд, обеспеченных преступными доходами, сообщает Financial Times со ссылкой на финансовые и юридические документы. В одном случае мафиози частично обеспечивали ценные бумаги посредством подставных компаний, связанных с преступной группировкой “Ндрангета”.

Именно эти облигации были куплены одним из крупнейших европейских банков – Banca Generali в рамках сделки, в которой консалтинговые услуги предоставлялись компанией EY. Что же касается “Ндрангеты”, то она менее известна за пределами Италии, чем сицилийская мафия. Она выросла за последние два десятилетия, став одной из самых богатых и самых страшных преступных группировок на Западе.

Как сообщает издание, ей это удалось за счет массы преступлений: начиная от незаконного оборота кокаина и заканчивая отмыванием денег, вымогательством и контрабандой оружия. Европол (правоохранительное агентство ЕС) подсчитал, что деятельность “Ндрангеты”, которая состоит не из централизованной организации, а из сотен автономных кланов, приносит общий оборот в размере €44 млрд. ежегодно.

Вместе с тем эти самые облигации покупали также пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные офисы, которые искали способы получить высокую доходность во время рекордно низких процентных ставок.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.