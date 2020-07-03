Международные инвесторы скупили мафиозных облигаций на €1 млрд

Самая могущественная мафия Италии с 2015-й по 2019-й года смогла продать международным инвесторам облигаций на €1 млрд, обеспеченных преступными доходами, сообщает Financial Times со ссылкой на финансовые и юридические документы. В одном случае мафиози частично обеспечивали ценные бумаги посредством подставных компаний, связанных с преступной группировкой “Ндрангета”.

Именно эти облигации были куплены одним из крупнейших европейских банков – Banca Generali в рамках сделки, в которой консалтинговые услуги предоставлялись компанией EY. Что же касается “Ндрангеты”, то она менее известна за пределами Италии, чем сицилийская мафия. Она выросла за последние два десятилетия, став одной из самых богатых и самых страшных преступных группировок на Западе.

Как сообщает издание, ей это удалось за счет массы преступлений: начиная от незаконного оборота кокаина и заканчивая отмыванием денег, вымогательством и контрабандой оружия. Европол (правоохранительное агентство ЕС) подсчитал, что деятельность “Ндрангеты”, которая состоит не из централизованной организации, а из сотен автономных кланов, приносит общий оборот в размере €44 млрд. ежегодно.

Вместе с тем эти самые облигации покупали также пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные офисы, которые искали способы получить высокую доходность во время рекордно низких процентных ставок.