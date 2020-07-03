НБУ начал принимать отчетность от небанковских финучреждений

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Нацбанк завершил тестирование и начал принимать отчетность от небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Вебпортал Национального банка открыто для представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.
Вебпортал уже работает в рабочем режиме. Доступы пользователей к вебпорталу, которые ранее зарегистрировались для тестового представления отчетности, действуют и используются для представления отчетности в Национальный банк Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 6 июня 2020 года на вебпортале НБУ зарегистрировано более 1500 небанковских финансовых учреждений, которые в течение марта-июня текущего года участвовали в тестировании отчетности.
“Всем остальным учреждениям, которые еще не зарегистрировались на вебпортале, нужно пройти процедуру регистрации в соответствии с пунктом 5 Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями”, – пояснили в регуляторе.
В НБУ добавили, что сроки представления отчетности за первое полугодие 2020 года не меняются и соответствуют действующим нормативно-правовым актам НКФУ. Для удобства участников рынка на вебпортале Национального банка обнародовали календарь представления отчетности.
“Требования Национального банка по формированию отчетных файлов, которые подаются через вебпортал, размещены в реестре показателей.
Национальный банк также подготовил и обнародовал описательные и видеоинструкции по представлению отчетности для небанковских финансовых учреждений”, – говорится в сообщении.
При этом НБУ с пониманием будет относиться к случаям задержания представления отчетности, каждый из которых будет рассматриваться отдельно с учетом обстоятельств и обоснованных причин задержания.
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