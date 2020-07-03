Air France с 14 июля возобновит регулярные рейсы в Украину

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Авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину, а в августе увеличит частоту выполнения рейсов.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График рейса Париж-Киев:
Скриншот: airfrance.ua
Стоимость билетов: на момент написания новости билет из Киева в Париж от Air France на 14 июля стоил $313, на 17 июля – $454.
Стоит отметить, что компания также предлагает стыковочные рейсы с пересадкой – стоимость таких обычно ниже.
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