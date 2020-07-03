Air France с 14 июля возобновит регулярные рейсы в Украину

Авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину, а в августе увеличит частоту выполнения рейсов.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График рейса Париж-Киев:

сначала полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам;

в эти дни отправление буде в 14:50, а прибытие – в 17:10;

время в пути составляет 3 часа 20 минут;

с 24 августа Air France планирует летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.



Скриншот: airfrance.ua

Стоимость билетов: на момент написания новости билет из Киева в Париж от Air France на 14 июля стоил $313, на 17 июля – $454.

Стоит отметить, что компания также предлагает стыковочные рейсы с пересадкой – стоимость таких обычно ниже.

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