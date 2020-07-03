ПриватБанк забирает кастрюли и телевизоры за долги фирмы Коломойского на 1,3 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
2 июля Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ПриватБанка в деле №904/241/20 и решил обратить взыскание на залоговое имущество, которое ЧАО “Фортуна” (г. Днепр) передало банку в залог в качестве обеспечения по кредитным обязательствам ООО “Западная автомобильная компания “(г. Черновцы).
Речь идет в том числе о телевизорах, стиральных машинах, пылесосах, соковыжималках, кастрюлях, ложках и т.д.
Установленная судом начальная цена реализации залогового имущества – 2,9 млн грн.
Согласно судебным материалам, 11.12.2017 Хозсуд Черновицкой области удовлетворил иск Приватбанка в деле №926/2282/17 и решил взыскать с ООО “Западная автомобильная компания» задолженность по кредитному договору №23020Г от 17.12.2008 на 1,28 млрд грн.
По информации Приватбанка, во исполнение этого решения суда в ходе исполнительного производства №56101410 в пользу банка взыскано 35,3 млн грн.
В госреестре учредителями ООО “Западная автомобильная компания” указаны в т.ч. ООО “Коллацио”, ООО “КУА “Финансовый капитал”, ООО “Элара”, которых связывали с “приватовцами”. Основной вид деятельности – организация строительства зданий.
По оценкам Приватбанка, пока объем кредитной задолженности структур, связанных с его экс-владельцами, составляет 216 млрд грн. Как отмечалось, с декабря 2016 г. по конец 2019-го погашения по этому проблемному портфелю составили 8,2 млрд грн.
“Уровень обслуживания портфеля “токсичных” активов довольно низок и тенденции погашения ежегодно ухудшаются как по процентам, так и по основному долгу. В 2019 году уровень погашения составил менее 0,5% от общего объема “токсичного” кредитного портфеля против 2,4% в 2017 году”, – отмечали в Приватбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ - Гонтарева4 ч. назад - 742 7
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жилья2 ч. назад - 2353 6
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИВчера, 14:02 - 10251 6
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 20215 5
Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"Вчера, 13:20 - 1501 5
Google предупреждает: Срочно удалите эти приложения со смартфонаВчера, 23:28 - 66655
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 20215 5
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИВчера, 14:02 - 10251 6
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"4 ч. назад - 3738 3
В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картамиВчера, 20:05 - 2953
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Около часа назад - 80
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 660
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 687 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4815 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1646