ПриватБанк забирает кастрюли и телевизоры за долги фирмы Коломойского на 1,3 млрд грн

2 июля Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ПриватБанка в деле №904/241/20 и решил обратить взыскание на залоговое имущество, которое ЧАО “Фортуна” (г. Днепр) передало банку в залог в качестве обеспечения по кредитным обязательствам ООО “Западная автомобильная компания “(г. Черновцы).

Речь идет в том числе о телевизорах, стиральных машинах, пылесосах, соковыжималках, кастрюлях, ложках и т.д.

Установленная ​​судом начальная цена реализации залогового имущества – 2,9 млн грн.

Согласно судебным материалам, 11.12.2017 Хозсуд Черновицкой области удовлетворил иск Приватбанка в деле №926/2282/17 и решил взыскать с ООО “Западная автомобильная компания» задолженность по кредитному договору №23020Г от 17.12.2008 на 1,28 млрд грн.

По информации Приватбанка, во исполнение этого решения суда в ходе исполнительного производства №56101410 в пользу банка взыскано 35,3 млн грн.

В госреестре учредителями ООО “Западная автомобильная компания” указаны в т.ч. ООО “Коллацио”, ООО “КУА “Финансовый капитал”, ООО “Элара”, которых связывали с “приватовцами”. Основной вид деятельности – организация строительства зданий.

По оценкам Приватбанка, пока объем кредитной задолженности структур, связанных с его экс-владельцами, составляет 216 млрд грн. Как отмечалось, с декабря 2016 г. по конец 2019-го погашения по этому проблемному портфелю составили 8,2 млрд грн.

“Уровень обслуживания портфеля “токсичных” активов довольно низок и тенденции погашения ежегодно ухудшаются как по процентам, так и по основному долгу. В 2019 году уровень погашения составил менее 0,5% от общего объема “токсичного” кредитного портфеля против 2,4% в 2017 году”, – отмечали в Приватбанке.