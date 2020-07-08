Business Insider назвал 10 самых высокооплачиваемых профессий будущего (инфографика)

Business Insider изучил рынок труда и назвал самые высокооплачиваемые профессии следующих восьми лет. Издание основывается на данных Бюро статистики труда США по средним доходам в 2019 году для разных специальностей.

1. Дипломированный медработник

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 371,500 тыс.

Средний годовой доход: $73,300

2. Разработчик прикладного программного обеспечения

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 241,500 тыс.

Средний годовой доход: $107,510

3. Главный операционный менеджер

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 165 тыс.

Средний годовой доход: $100,780

4. Финансовый менеджер

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 104,700 тыс.

Средний годовой доход: $129,890

5. Аналитик в сфере менеджмента

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 118,300 тыс.

Средний годовой доход: $85,260

6. Финансовый аналитик и менеджер

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 139,200 тыс.

Средний годовой доход: $63,790

7. Все менеджеры

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 110,630 тыс.

Средний годовой доход: $68,500

8. Медицинский менеджер

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 71,6 тыс.

Средний годовой доход: $100,980

9. Хирург

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 33,7 тыс.

Средний годовой доход: $203,450

10. Менеджер информационных систем

Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 46,8 тыс.

Средний годовой доход: $146,360