Business Insider назвал 10 самых высокооплачиваемых профессий будущего (инфографика)

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Business Insider изучил рынок труда и назвал самые высокооплачиваемые профессии следующих восьми лет. Издание основывается на данных Бюро статистики труда США по средним доходам в 2019 году для разных специальностей.
1. Дипломированный медработник
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 371,500 тыс.
Средний годовой доход: $73,300
2. Разработчик прикладного программного обеспечения
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 241,500 тыс.
Средний годовой доход: $107,510
3. Главный операционный менеджер
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 165 тыс.
Средний годовой доход: $100,780
4. Финансовый менеджер
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 104,700 тыс.
Средний годовой доход: $129,890
5. Аналитик в сфере менеджмента
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 118,300 тыс.
Средний годовой доход: $85,260
6. Финансовый аналитик и менеджер
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 139,200 тыс.
Средний годовой доход: $63,790
7. Все менеджеры
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 110,630 тыс.
Средний годовой доход: $68,500
8. Медицинский менеджер
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 71,6 тыс.
Средний годовой доход: $100,980
9. Хирург
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 33,7 тыс.
Средний годовой доход: $203,450
10. Менеджер информационных систем
Прогнозируемое количество новых позиций в период 2018-2028 гг.: 46,8 тыс.
Средний годовой доход: $146,360
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