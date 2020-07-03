SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов – СМИ

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Авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Как показывает анализ системы бронирования, SkyUp отменила все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).
Сейчас в продаже SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля – из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.
Также SkyUp убрала из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.
Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год): Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Львов – Бургас, Харьков – Бургас, Запорожье – Бургас.
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