0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов – СМИ

SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов – СМИ

Авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Как показывает анализ системы бронирования, SkyUp отменила все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля – из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложены как минимум до 1 августа.

Также SkyUp убрала из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год): Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Львов – Бургас, Харьков – Бургас, Запорожье – Бургас.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.