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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более чем 300 миллионов

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более чем 300 миллионов

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в госбюджет 312,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

“Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Уменьшение доходности произошло по 1-летним и 2-летним облигациям – на 20 базисных пунктов и на 19 б. п. соответственно.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам осталась неизменной – на уровне 7,24%”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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