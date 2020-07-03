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Мексиканцы показали Mazda3 с турбодвигателем

Мексиканцы показали Mazda3 с турбодвигателем

Новая Mazda3 с турбодвигателем должна официально дебютировать 8 июля, но глава мексиканского представительства компании Mazda рассекретил эту новинку еще до премьеры. Этим он вызвал недовольство в главном офисе компании.

Компактный хэтчбек Mazda3 2021 оснащается 2,5 л бузиновым двигателем с турбонаддувом SKYACTIV-G Turbo мощностью 227 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Этим же мотором, кстати, оснащаются две другие модели Mazda — Mazda6 и CX-5.

Этот турбомотор работает только с шестиступенчатой механической коробкой передач (она передает мощность на обе оси).

Мощность хорошая, но не думайте, что японцы решили возродить Mazdaspeed 3. Внешне Mazda3 с турбодвигателем почти ничем не отличается от стандартной версии. Конечно, это не полноценная «заряженная» версия, но «Мазда» движется в правильном направлении.

По материалам autonews.ua
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