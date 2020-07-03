Vodafone определил самые популярные морские курорты в Украине

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Оператор мобильной связи Vodafone проанализировал статистику активности туристов на приморских курортах Украины в первый летний месяц и определил самые популярные места отдыха своих абонентов.
Пик активности, ожидаемо, пришелся на «большие» выходные по случаю Дня Конституции. Геоаналитика свидетельствует о том, что количество туристов, посетивших Одессу в первый летний месяц, вернулось на «докарантинный» уровень, а в День Конституции туристов в Одессе было вдвое больше, чем в пиковые дни марта – 8.03. Больше всего туристов приехало из Киевской области, на втором месте – жители Одесской области, за ними следуют Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области.
Судя по увеличению интернет-трафика и количества 4G-пользователей, в целом внутренний туризм на украинских морских курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей вырос на 30% по сравнению с аналогичными выходными прошлого года. Еще большую динамику демонстрируют приморские курортные города и поселки Азовского моря – в Запорожской и Донецкой областях.
Телеком-данные позволяют строить прогнозы по увеличению туристического потока на украинских курортах. Судя по тому, как распределялся трафик, наиболее популярными на восточном побережье в этом году останутся Бердянск и Кирилловка – там отмечен наибольший объем интернет-трафика. Среднесуточный трафик тут составил 20 ТБ и 13 ТБ соответственно, что на 37% и 55% больше по сравнению с прошлым годом.
А среди новых направлений с растущей популярностью стоит отметить прибрежные поселки Донецкой области: Белосарайская Коса (+177%), Ялта (+124%) и Урзуф (+101%). Они показали самый большой прирост трафика.
Прогноз посещаемости курортов на основе собственной дата-аналитики позволяет инженерам компании обеспечить достаточную емкость сети – с помощью стационарного оборудования и передвижных базовых станций – в «горячих» точках с учетом органического роста трафика. Так, несмотря на существенный рост нагрузки в июне этого года, средняя скорость на морских курортах не упала, а наоборот, выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
В компании Vodafone также отметили, что кроме улучшения качества услуг связи, телеком-аналитика дает возможность для городов подготовиться к туристическому сезону и улучшить собственную туристическую привлекательность. Новые технологии способны радикально поменять процесс городского планирования, мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, так как позволяют принимать максимально точные решения.
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