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Украина обновила список «красной зоны»: когда необходима обсервация

Украина обновила список «красной зоны»: когда необходима обсервация

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщили в Госагентстве развития туризма Украины.

По обновленным данным в этот список стран добавили:

  • Казахстан;
  • острова Теркс и Кайкос;
  • Палестину;
  • Кыргызстан;
  • Сейшельские острова;

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  • Мексику;
  • Черногорию;
  • Суринам;
  • Сальвадор,
  • Албанию;
  • Чехию.

Всего в списке 62 страны. Полный список доступен по ссылке.

Напомним, граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Действуй дома».

Справка Finance.ua:

  • Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и у них будет отрицательный результат.
  • Въезд из стран «зеленой» зоны происходит без ограничений.
  • Иностранным гражданам для въезда необходим страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.
По материалам Finance.UA
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