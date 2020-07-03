Украина обновила список «красной зоны»: когда необходима обсервация

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщили в Госагентстве развития туризма Украины.

По обновленным данным в этот список стран добавили:

Казахстан;

острова Теркс и Кайкос;

Палестину;

Кыргызстан;

Сейшельские острова;

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Мексику;

Черногорию;

Суринам;

Сальвадор,

Албанию;

Чехию.

Всего в списке 62 страны. Полный список доступен по ссылке.

Напомним, граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Действуй дома».

Справка Finance.ua:

Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, если они сделают тест на COVID -19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и у них будет отрицательный результат.

Въезд из стран «зеленой» зоны происходит без ограничений.