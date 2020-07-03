Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители закон

Украинские водители продолжают пренебрегать правилами перевозки детей в автомобилях. У большинства нет автокресел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент патрульной полиции НПУ.

Так, с начала 2020 году в Украине за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности были привлечены 752 человека.

«Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы «Информационный портал Нацполиции Украины», а также в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, полицейскими с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности по части десятой статьи 121 КУоАП привлечены 747 человек, а по части одиннадцатой этой же статьи – 5 человек», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего зафиксировано нарушений правил перевозки детей в городе Киеве, а именно 123 привлечения водителей к административной ответственности за правонарушения.

Известно, что народные депутаты Украины 29 октября 2019 г. приняли закон, который предусматривает наказание (штраф) за перевозку детей без автокресла. Законопроект поддержали во втором чтении 332 депутата.

Впоследствии ВР постановила статью 121 после части девятой дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

«Нарушение правил перевозки детей влечет за собой взыскание штрафа с водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, влечет взыскание штрафа с водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан».

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