0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители закон

Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители закон

Украинские водители продолжают пренебрегать правилами перевозки детей в автомобилях. У большинства нет автокресел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент патрульной полиции НПУ.

Так, с начала 2020 году в Украине за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности были привлечены 752 человека.

«Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы «Информационный портал Нацполиции Украины», а также в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, полицейскими с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности по части десятой статьи 121 КУоАП привлечены 747 человек, а по части одиннадцатой этой же статьи – 5 человек», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего зафиксировано нарушений правил перевозки детей в городе Киеве, а именно 123 привлечения водителей к административной ответственности за правонарушения.

Известно, что народные депутаты Украины 29 октября 2019 г. приняли закон, который предусматривает наказание (штраф) за перевозку детей без автокресла. Законопроект поддержали во втором чтении 332 депутата.

Впоследствии ВР постановила статью 121 после части девятой дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

Кредитные карты для водителей

«Нарушение правил перевозки детей влечет за собой взыскание штрафа с водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, влечет взыскание штрафа с водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.