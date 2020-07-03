Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"

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Строительство ТРЦ на территории книжного рынка “Петровка” пока не планируется, городские власти не предоставляла на эти участки градостроительные условия и ограничения.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе встречи с представителями книжного рынка “Петровка”.
По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, якобы, на месте книжного рынка “Петровка” планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.
Также, якобы, администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро “Лесная”, мол, “бульдозеры за день все снесут”, и книжного рынка на Петровке не будет.
“Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.
Арендатор – ООО “Книжный рынок”, – сказал мэр. – Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспект, Набережно-Рыбальская, железнодорожные пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков.
Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись. Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – предстоит выяснить”, – подчеркнул Кличко.
Он призвал представителей книжного рынка провести детальный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.
“Я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий”, – отметил Кличко.
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