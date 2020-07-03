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Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"

Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"

Строительство ТРЦ на территории книжного рынка “Петровка” пока не планируется, городские власти не предоставляла на эти участки градостроительные условия и ограничения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе встречи с представителями книжного рынка “Петровка”.

По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, якобы, на месте книжного рынка “Петровка” планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.

Также, якобы, администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро “Лесная”, мол, “бульдозеры за день все снесут”, и книжного рынка на Петровке не будет.

“Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга.

Арендатор – ООО “Книжный рынок”, – сказал мэр. – Также детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспект, Набережно-Рыбальская, железнодорожные пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков.

Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись. Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – предстоит выяснить”, – подчеркнул Кличко.

Он призвал представителей книжного рынка провести детальный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

“Я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий”, – отметил Кличко.

По материалам Економічна Правда
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