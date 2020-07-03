Daimler продает завод во Франции и переносит производство в Китай

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Немецкий концерн Daimler планирует продать свой завод во французском городе Амбах, который выпускает автомобили Smart. Вскоре машины этого бренда будут делать в Китае.
Завод в Амбахе открыли в 1997 году. Там трудятся около 1 600 человек. С конвейера этого завода сошло более 2,2 млн. автомобилей Smart ForTwo. Два года назад Daimler объявил, что инвестирует 500 млн. евро в модернизацию этого предприятия, чтобы там можно было выпускать электромобили, в том числе семейства Mercedes EQ.
Однако, из-за пандемии коронавируса концерн Daimler вынужден поменять стратегию и провести глубокую реструктуризацию. Автомобили Smart, в том числе с электрической силовой установкой, немецкий автогигант будет делать в Китае. Партнером выступит китайская корпорация Geely.
На прошлой неделе глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на мировую экономику, он проведет серьезную реструктуризацию. Планируется «радикальное» сокращение заработной платы и сокращения. Впрочем, про сокращения сотрудников немецкий автогигант объявил еще в конце прошлого года (уволят 10 000 человек).
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