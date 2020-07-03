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Intel приостановила поставки процессоров крупнейшей китайской серверной компании Inspur

Intel приостановила поставки процессоров крупнейшей китайской серверной компании Inspur

По мере обострения торговой войны между США и Китаем в ход идут всё новые средства нанесения экономического урона противнику. Так, правительство США активизировало свои усилия, направленные на ограничение доступа к технологиям американского происхождения для организаций, которые прямо или косвенно связаны со сторонами, несущими угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

Одним из таких шагов было требование, чтобы компания TSMC прекратила продажу чипов, созданных с использованием американских технологий, китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Эта компания обвиняется в ведении бизнеса с Ираном в обход санкций США, промышленном шпионаже и в ряде других нарушений. Теперь китайское издание Caixin Global сообщает, что американское правительство ограничило компанию Intel в продаже её серверных продуктов компании Inspur Group. Штаб-квартира Inspur находится в китайской провинции Шаньдун. Компания предоставляет своим клиентам системы планирования ресурсов предприятия (ERP), серверы, системы для обработки задач искусственного интеллекта, больших данных и другие решения, требующие высокопроизводительных чипов. Inspur занимает третье место в глобальном рейтинге производителей серверов и является крупнейшим производителем серверных систем в Китае.

Intel подтвердила приостановку сотрудничества с компанией Inspur, назвав это «временным решением». Это стало прямым последствием недавнего решения Министерства обороны США обнародовать список китайских компаний, которые сотрудничают с США и связаны с Народно-освободительной армией Китая. В этом списке значатся 20 китайских компаний, включая China Mobile (ZTE), Huawei и Inspur Group.

Изначально список был опубликован через неофициальные каналы, и потому рассматривался с некоторым скепсисом, а его последствия для компаний были туманными. Теперь, после публикации Caixin Global, ситуация стала проясняться. Стало понятно, что правительство США ужесточает правила для компаний, которые, по его мнению, способны подорвать американское технологическое преимущество перед другими странами.

В заявлении представителя Intel издательству Caixin говорится, что запрет на поставки носит временный характер, и компания ожидает, что он будет снят через две недели. Смысл такого подхода заключается в том, чтобы дать Inspur время для устранения разногласий с постановлениями правительства США.

На текущий момент Inspur полагается исключительно на процессоры Intel. Однако слухи свидетельствуют, что компания также присматривается и к решениям NVIDIA GA100.

По материалам ITC.ua
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