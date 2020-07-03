В Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия запустила е-сервис изменения избирательного адреса онлайн.

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес:

нужно подать заявление через личный кабинет избирателя;

подгрузить один из документов: справка ВПЛ , договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье,

документ, удостоверяющий ведение избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу, документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу,

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления производятся с помощью электронной подписи.

Важно, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Подать заявление можно здесь

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