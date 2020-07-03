В Украине запустили онлайн-сервис для изменения избирательного адреса

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Центральная избирательная комиссия запустила е-сервис изменения избирательного адреса онлайн.
Об этом сообщает пресс служба ЦИК.
До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.
Для того, чтобы изменить избирательный адрес:
Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления производятся с помощью электронной подписи.
Важно, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.
Подать заявление можно здесь
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