0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе - Гетманцев

Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе - Гетманцев

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”) 6 июля в эфире телеканала “Украина 24”, сообщает Укринформ.

“Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки.

А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР – ред.) не изменят своей такой тактики – блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось. На утверждение, я имею в виду”, – отметил Гетманцев.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.