Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе - Гетманцев

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция “Слуга народа”) 6 июля в эфире телеканала “Украина 24”, сообщает Укринформ.

“Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки.

А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР – ред.) не изменят своей такой тактики – блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось. На утверждение, я имею в виду”, – отметил Гетманцев.