В Украине готовят пилотный проект закрытия шахт по немецкому опыту - Буславец

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В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.
Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью Радио Свобода.
“У нас … на сегодняшний день есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок Премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель, они обсуждали этот вопрос, и у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям”, – сказала Буславец.
По ее словам, в Украине почти 65 моногородов, в которых люди могут устроиться на работу только на шахте. “И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа”, – отметила руководитель Минэнерго.
Она уточнила, что пилотный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой людей, проживающих в таком моногороде.
В то же время, Буславец сказала, что города для реализации “пилота” еще не выбрали.
“Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это отрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить”, – сказала она.
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