В Украине готовят пилотный проект закрытия шахт по немецкому опыту - Буславец

В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью Радио Свобода.

“У нас … на сегодняшний день есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок Премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель, они обсуждали этот вопрос, и у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям”, – сказала Буславец.

По ее словам, в Украине почти 65 моногородов, в которых люди могут устроиться на работу только на шахте. “И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа”, – отметила руководитель Минэнерго.

Она уточнила, что пилотный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой людей, проживающих в таком моногороде.

В то же время, Буславец сказала, что города для реализации “пилота” еще не выбрали.

“Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это отрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить”, – сказала она.