Lenovo готовит смартфон K11 Power с мощным аккумулятором

В базе Google Play Console, по сообщениям интернет-источников, появились сведения о смартфоне среднего уровня K11 Power, который вскоре может анонсировать китайская компания Lenovo. Известно, что аппарат получит дисплей формата HD+ с разрешением 1600×720 точек и пиксельной плотностью 260 DPI (точек на дюйм). Таким образом, размер панели составит около 6,5 дюйма по диагонали. Фронтальная камера разместится в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Вычислительная нагрузка возложена на процессор MediaTek Helio P35. Чип объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц. Объем оперативной памяти, установленной на размере 4 Гбайт. В качестве программной платформы значится операционная система Android 9 Pie.

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Наблюдатели считают, что в основу Lenovo K11 Power ляжет модель Moto G8 Power Lite. А это значит, что готовящийся к выходу смартфон может получить мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, фронтальную 8-мегапиксельную камеру, тройную тыльную камеру в конфигурации 16 + 2 + 2 млн пикселей и флэш-накопитель емкостью 64 Гбайт.