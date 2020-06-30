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Предпринимателям Киева обещают конечные ставки в 2,5-4,5% по программе «Доступные кредиты»

Предпринимателям Киева обещают конечные ставки в 2,5-4,5% по программе «Доступные кредиты»

Для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне.

Об этом заявил Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Мы провели консультации с немецким Фондом развития предпринимательства и банками-партнерами. В результате – вдвое снижена процентная ставка по кредитам для предпринимателей столицы. То есть для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты» конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне. Таких условий сейчас нет ни в одном городе Украины. Поэтому приглашаю предпринимателей Киева воспользоваться этими возможностями», – подчеркнул мэр столицы.

Кличко также высказал надежду на то, что депутаты на ближайшей сессии поддержат такое решение.

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«Мы понимаем, что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Сегодня сложно всем. Но, убежден, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот вызов преодолеем», – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9%» фактически снизились для заемщиков до 0%.
  • В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за неделю выдали 178 новых кредитов на общую сумму 301 миллион гривен.
  • Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».
По материалам Finance.UA
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