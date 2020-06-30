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В МВД предлагают ввести административный арест за повторное вождение в пьяном виде

В МВД предлагают ввести административный арест за повторное вождение в пьяном виде

МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписание Президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положений законодательства об уголовных проступках.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

В частности, законопроектом вернули ответственность за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.

Почему:

  • это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения;
  • в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа.

Относительно наказания за повторное нарушение:

  • МВД и Национальная полиция считают целесообразным ввести ответственность за повторность управления ТС в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток;
  • такие санкции предлагают применять при условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая начала действовать с 1 июля.
  • В МВД также рассказывали о планах предложить Раде принять законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за превышение скорости более чем на 50 км/ч с 510 до 3400 гривен.
По материалам Finance.UA
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