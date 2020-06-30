В МВД предлагают ввести административный арест за повторное вождение в пьяном виде

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МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписание Президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положений законодательства об уголовных проступках.
Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.
В частности, законопроектом вернули ответственность за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.
Почему:
Относительно наказания за повторное нарушение:
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