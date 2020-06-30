В Украине усиливают контроль над дальнобойщиками - министр рассказал подробности

На въезде в Киев в среднем за сутки взвешивают 270 габаритных транспортных средств – такую ​​статистику обнародовали в Департаменте транспортной структуры КГГА. Весовой контроль планируют сделать круглосуточным на всех автомобильных дорогах Украины.

Об эффективности взвешивания крупногабаритного транспорта рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала “Украина 24”.

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“Эффективность этих мер оценивается количеством авто, которые взвешиваются. Только за вчера это было более 6500 автомобилей, и более 50 000 евро начислено платы за проезд и административных штрафов. Также количество авто, у которых мы фиксируем нарушения, все больше, это происходит благодаря совместным действиям, которые мы проводим с Национальной полицией и Службой безопасности. Также в восьми областях у нас проводится круглосуточная работа, которая позволяет выявлять нарушителей. Кстати, некоторые строительные компании у нас часто попадают в выборку нарушителей”, – рассказал он.

Министр рассказал, для чего вводится усиленный контроль.

“В этом году у нас планируется построить более 6000 км дорог государственного и местного значения, поэтому нужны такие усиленные меры. Это и совместная работа с полицией и автоматизация процессов. Вокруг Киева у нас работает шесть автоматических комплексов, которые позволяют взвешивать, а к концу года будет 54 комплекса”, – сообщил Криклий.

Также он рассказал, в каких восьми областях, кроме Киева, идут проверки по соблюдению веса груза на крупногабаритном транспорте.

“В первую очередь, все на юге. Начинается сезон зерновых, едут зерновозы, некоторые перегружены. Поэтому основная концентрация проверок сосредоточена там. Но мы думаем о том, как развернуть такую ​​работу по всем областям без исключения. Также добавляем технологические способы, такие как камеры онлайн, чтобы никто не пропускал фуры, которые еще не проверены”, – рассказал Криклий.