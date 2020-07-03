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Blue Origin испытает новый двигатель для ракеты Vulcan

Blue Origin испытает новый двигатель для ракеты Vulcan

Blue Origin доставила ракетный двигатель BE-4 на ракетный завод в Декейтер, штат Алабама.

Компания United Launch Alliance будет использовать два BE-4 на своей будущей ракете Vulcan Centaur.

“Поставленный двигатель является первым двигателем, который будет соединен с Vulcan Centaur и будет поддерживать испытания ULA. Мы планируем поставить второй двигатель в июле”, – заявил представитель Blue Origin.

BE-4 использует жидкий кислород и пропелленты из сжиженного природного газа и вырабатывает 75 000 лошадиных сил. Двигатель был разработан Blue Origin при финансовой поддержке ULA. В сентябре 2018 года ULA объявила о выборе BE-4 в качестве основного двигателя Vulcan. Предполагалось, что корабль будет запущен впервые в 2020 году, но задержки с двигателем повлияли на планы ULA.

Теперь ULA поставила цель в 2021 году для выполнения своей первой миссии Vulcan Centaur и нуждается в двух двигателях производственного качества для создания ракеты-носителя для этой миссии.


Фото: techno.bigmir.net

Полет Vulcan Centaur в 2021 году является обязательным требованием для ULA, поскольку он пытается выиграть один из двух контрактов, которые Космические силы США заключат этим летом, для запуска десятков спутников национальной безопасности между 2022 и 2027 годами.

Генеральный директор ULA Тори Бруно заявил в феврале, что большинство основных компонентов Vulcan, за исключением основного двигателя, находятся в производстве. Он назвал двигатель “самой сложной частью” и сказал, что Blue Origin делает все возможное, чтобы остаться на пути и преодолеть “большие технические проблемы в прошлом году”.

По материалам bigmir.net
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