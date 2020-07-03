Blue Origin испытает новый двигатель для ракеты Vulcan

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Blue Origin доставила ракетный двигатель BE-4 на ракетный завод в Декейтер, штат Алабама.
Компания United Launch Alliance будет использовать два BE-4 на своей будущей ракете Vulcan Centaur.
“Поставленный двигатель является первым двигателем, который будет соединен с Vulcan Centaur и будет поддерживать испытания ULA. Мы планируем поставить второй двигатель в июле”, – заявил представитель Blue Origin.
BE-4 использует жидкий кислород и пропелленты из сжиженного природного газа и вырабатывает 75 000 лошадиных сил. Двигатель был разработан Blue Origin при финансовой поддержке ULA. В сентябре 2018 года ULA объявила о выборе BE-4 в качестве основного двигателя Vulcan. Предполагалось, что корабль будет запущен впервые в 2020 году, но задержки с двигателем повлияли на планы ULA.
Теперь ULA поставила цель в 2021 году для выполнения своей первой миссии Vulcan Centaur и нуждается в двух двигателях производственного качества для создания ракеты-носителя для этой миссии.
Фото: techno.bigmir.net
Полет Vulcan Centaur в 2021 году является обязательным требованием для ULA, поскольку он пытается выиграть один из двух контрактов, которые Космические силы США заключат этим летом, для запуска десятков спутников национальной безопасности между 2022 и 2027 годами.
Генеральный директор ULA Тори Бруно заявил в феврале, что большинство основных компонентов Vulcan, за исключением основного двигателя, находятся в производстве. Он назвал двигатель “самой сложной частью” и сказал, что Blue Origin делает все возможное, чтобы остаться на пути и преодолеть “большие технические проблемы в прошлом году”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)Вчера, 09:03 - 3392 28
После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - ГеращенкоПозавчера, 17:10 - 818 5
Как избежать штрафа за "двойника" - юрист дал совет водителямПозавчера, 20:45 - 5177 4
ГНС назвала новые расходы, на которые действует налоговая скидка за 2020 годВчера, 20:18 - 633 1
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 4720 1
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 4720 1
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизилисьВчера, 17:02 - 3513 1
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)Вчера, 09:03 - 3392 28
Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагалиВчера, 10:10 - 2855
Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 летВчера, 14:21 - 2471
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 355
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 515 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4034 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1320
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1340 1