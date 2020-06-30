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BMW вводит абонентскую плату за опции в автомобилях

BMW вводит абонентскую плату за опции в автомобилях

Компания BMW заявила о внедрении нового ПО iDrive 7.0 для флагманской линейки своих автомобилей, которое будет дополнено платными расширениями, доступными в магазине ConnectedDrive. По умолчанию новинки концерна получат ряд полезных опций прямо с конвейера — но за их разблокировку пользователю придётся доплачивать ежемесячно.

Во время презентации нового программного обеспечения представители BMW заявили о запуске магазина ConnectedDrive. Теперь за активацию функции подогрева сидений или руля, адаптивного круиз-контроля и прочих возможностей пользователю будет предложено оформить ежемесячную подписку.


Фото: ubergizmo.com

BMW уже практиковала подобный принцип предоставления услуг ранее, предлагая покупателям регулярно оплачивать доступ к сервису Apple CarPlay. По задумке автопроизводителя, такой подход позволит водителям активировать функции, которыми он редко пользуются, лишь при необходимости. Так, круиз-контроль пригодится во время дальней поездки, а подогрев сидений для некоторых регионов актуален лишь в течение нескольких месяцев в году.


Фото: ubergizmo.com

BMW также выпустила первое бесплатное обновление iDrive 7.0, включающее улучшенную навигацию, возможность голосового управления, сервис Android Auro и технологию Digital Key, которую недавно представила Apple.

По материалам 4PDA
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