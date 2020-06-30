BMW вводит абонентскую плату за опции в автомобилях

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания BMW заявила о внедрении нового ПО iDrive 7.0 для флагманской линейки своих автомобилей, которое будет дополнено платными расширениями, доступными в магазине ConnectedDrive. По умолчанию новинки концерна получат ряд полезных опций прямо с конвейера — но за их разблокировку пользователю придётся доплачивать ежемесячно.
Во время презентации нового программного обеспечения представители BMW заявили о запуске магазина ConnectedDrive. Теперь за активацию функции подогрева сидений или руля, адаптивного круиз-контроля и прочих возможностей пользователю будет предложено оформить ежемесячную подписку.
Фото: ubergizmo.com
BMW уже практиковала подобный принцип предоставления услуг ранее, предлагая покупателям регулярно оплачивать доступ к сервису Apple CarPlay. По задумке автопроизводителя, такой подход позволит водителям активировать функции, которыми он редко пользуются, лишь при необходимости. Так, круиз-контроль пригодится во время дальней поездки, а подогрев сидений для некоторых регионов актуален лишь в течение нескольких месяцев в году.
Фото: ubergizmo.com
BMW также выпустила первое бесплатное обновление iDrive 7.0, включающее улучшенную навигацию, возможность голосового управления, сервис Android Auro и технологию Digital Key, которую недавно представила Apple.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой13 ч. назад - 16259 16
НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия12 ч. назад - 2804 14
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже12 ч. назад - 15902 12
Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара7 ч. назад - 3454 6
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой13 ч. назад - 16259 16
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже12 ч. назад - 15902 12
Межбанк: обстановка для гривны останется сложной12 ч. назад - 4070 1
Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара7 ч. назад - 3454 6
Курс наличного доллара11 ч. назад - 3162
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса11 ч. назад - 182
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 419 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3596 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1140
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1160 1