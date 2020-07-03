Facebook закрывает свои приложения - конкуренты TikTok и Pinterest

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Facebook заявила, что закрывает два своих малоизвестных приложения вскоре после их запуска.
Как сообщает CNBC, конкурент TikTok, Lasso, и конкурент Pinterest, Hobby, прекратят работу 10 июля.
Lasso, более популярный из двух, позволяет пользователям записывать 15-секундные видео и добавлять к ним музыку. Сервис был запущен полтора года назад.
«Мы делаем разные ставки в нашем портфеле приложений, чтобы проверить и узнать, каким образом люди хотят выразить себя, – сказал представитель Facebook в электронном письме CNBC. – Одним из таких тестов был Lasso, наше отдельное приложение, которое мы решили остановить и удалить из всех магазинов приложений 10 июля».
По данным компании Sensor Tower, которая занимается мониторингом рынка приложений, Lasso была запущена в небольшом числе стран, в том числе в Колумбии, Мексике, США, Аргентине, Чили, Перу, Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре, Эквадоре и Уругвае.
«По нашим оценкам, на данный момент Lasso сгенерировал более 10 млн загрузок из App Store и Google Play», – сказал Крейг Чапел из Sensor Tower.
Вчера Lasso отправил пользователям сообщение о том, что служба будет остановлена.
Как известно, пытаясь конкурировать с TikTok от ByteDance, который был загружен более 2 млрд раз, Instagram, принадлежащий Facebook, разработал собственную функцию микширования видео и музыки под названием Reels.
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