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Три города подписали контракты на закупку троллейбусов по проекту с ЕИБ - Криклий

Три города подписали контракты на закупку троллейбусов по проекту с ЕИБ - Криклий

Три города уже подписали контракты на закупку низкопольных троллейбусов по проекту «Городской общественный транспорт Украины», который реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Общественный транспорт должен работать для людей! Как это происходит в большинстве стран Европы и мира. Именно поэтому вместе с нашими европейскими партнерами с ЕИБ и активной местной властью мы реализуем проект «Городской общественный транспорт Украины». Уже подписаны контракты по 3-м городам на закупку новых современных низкопольных троллейбусов: 29 – в Луцке, 49 – в Харькове и 19 – в Сумах”, – сообщил Криклий.

Он добавил, что уже согласовано приобретение 17 трамваев, 112 автобусов и кабин фуникулера для обновления общественного транспорта Киева и закупку 100 автобусов и 10 трамваев во Львове.

Также будут произведены: строительство автобусного депо, реконструкция троллейбусной контактной сети, капремонт кабельных линий и трамвайных вагонов с переоборудованием для возможности пользования людьми с инвалидностью и другим маломобильным населением.

Проектом предусмотрено приобретение 35 вагонов метро для Харьковского метрополитена, закупка 40 троллейбусов в Чернигове, приобретение дуобусов в Ивано-Франковске, закупка 20 электробусов и 26 автобусов в Запорожье, закупка 15 автобусов для Тернополя, улучшение инфраструктуры общественного транспорта Николаева, приобретение 14 трамваев для Одессы.

“Всего на реализацию проекта направлено около 400 млн евро, из них 200 млн – кредитные средства ЕИБ”, – добавил Криклий.

По его словам, уже инициирован второй проект “Городской общественный транспорт Украины II» и в ведомстве ожидают его одобрения.


Инфографика Мининфраструктуры

Справка Finance.ua:

  • «Городской общественный транспорт Украины» – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ – было ратифицировано законом Украины №2009 VIII от 12 апреля 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины.
  • В настоящее время ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13-ти из указанных подпроектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур (до конца этого года и в начале следующего) будут направлены на приобретение определенного количества единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова.
  • Первым городом, получившим средства по проекту, стал Луцк. ЕИБ выделил 4,36 млн евро на приобретение 29 троллейбусов для этого города. Европейский инвестбанк также уже предоставил Харькову 10 млн евро для приобретения новых троллейбусов.
По материалам УКРИНФОРМ
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