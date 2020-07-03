Три города подписали контракты на закупку троллейбусов по проекту с ЕИБ - Криклий

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Три города уже подписали контракты на закупку низкопольных троллейбусов по проекту «Городской общественный транспорт Украины», который реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“Общественный транспорт должен работать для людей! Как это происходит в большинстве стран Европы и мира. Именно поэтому вместе с нашими европейскими партнерами с ЕИБ и активной местной властью мы реализуем проект «Городской общественный транспорт Украины». Уже подписаны контракты по 3-м городам на закупку новых современных низкопольных троллейбусов: 29 – в Луцке, 49 – в Харькове и 19 – в Сумах”, – сообщил Криклий.
Он добавил, что уже согласовано приобретение 17 трамваев, 112 автобусов и кабин фуникулера для обновления общественного транспорта Киева и закупку 100 автобусов и 10 трамваев во Львове.
Также будут произведены: строительство автобусного депо, реконструкция троллейбусной контактной сети, капремонт кабельных линий и трамвайных вагонов с переоборудованием для возможности пользования людьми с инвалидностью и другим маломобильным населением.
Проектом предусмотрено приобретение 35 вагонов метро для Харьковского метрополитена, закупка 40 троллейбусов в Чернигове, приобретение дуобусов в Ивано-Франковске, закупка 20 электробусов и 26 автобусов в Запорожье, закупка 15 автобусов для Тернополя, улучшение инфраструктуры общественного транспорта Николаева, приобретение 14 трамваев для Одессы.
“Всего на реализацию проекта направлено около 400 млн евро, из них 200 млн – кредитные средства ЕИБ”, – добавил Криклий.
По его словам, уже инициирован второй проект “Городской общественный транспорт Украины II» и в ведомстве ожидают его одобрения.
Инфографика Мининфраструктуры
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