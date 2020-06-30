Вакансий в службе занятости стало меньше: где все еще предлагают работу

Вследствие карантина в Украине произошло сокращение спроса на работников. Так, по состоянию на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тысяч, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Об этом в ответе на запрос сообщили в Государственном центре занятости.

“Ожидалось, что в 2020 году наибольший дефицит кадров будет наблюдаться в промышленности, в торговле, в образовании и на транспорте. Однако вследствие карантина произошло сокращение спроса на работников и рост зарегистрированной безработицы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что средний размер зарплаты в вакансиях составлял 7000 гривен.

Структура вакансий по профессиональным группам:

20% – для квалифицированных рабочих с инструментом (швея, слесарь-ремонтник, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, монтер пути, маляр, слесарь-электрик, столяр);

17% – для рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист, оператор заправочных станций, токарь, водитель троллейбуса, дорожный рабочий, водитель трамвая, оператор станков, машинист экскаватора, фрезеровщик);

15% – для работников сферы торговли и услуг (продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар, продавец-консультант, младшая сестра, охранник, полицейской, официант, бармен);

13% – для представителей самых простых профессий (подсобный рабочий, уборщик территорий, грузчик, укладчик-упаковщик, кладовщик, рабочий по благоустройству, кухонный рабочий, курьер);

12% – для профессионалов (инспектор, провизор, инженер, инспектор, экономист, врач, учитель, воспитатель, специалист государственной службы, юрисконсульт);

11% – для специалистов (бухгалтер, сестра медицинская, специалист, фармацевт, воспитатель, электрик участка, инспектор, механик, электромеханик, техник, фельдшер);

6% – для руководителей, менеджеров (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, главный специалист, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий складом).

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