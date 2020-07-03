Невзирая на коронавирус: Tesla неожиданно увеличила производство электрокаров

Несмотря на коронавирус и полуторамесячный простой главного завода в Фримонте, Tesla впечатляюще нарастила поставки.

За трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 82 272 автомобиля и доставила покупателям около 90 650 машин, что значительно выше ожиданий аналитиков – на Уолл-стрит оценивали поставки на уровне 72 тысяч штук.

Отгрузив во втором квартале более 90 тысяч машин, Tesla превзошла результат предыдущего рекордного (по количеству произведенных авто) квартала, когда поставки составили 88,4 тысячи автомобилей. Результат второго квартала ниже показателя годичной давности, когда было отгружено около 100 тысяч автомобилей, и показателя в 112 тысяч машин, поставленных в четвертом квартале 2019 года.

По-прежнему большую часть в структуре составляют младшие модели Model 3 и Y – 75 946, или 92% от общего объема произведенных за квартал машин против 85% в предыдущем квартале. К сожалению, производитель не дает точных цифр в разрезе отдельных моделей.

В Tesla отдельно упомянули, что завод во Фримонте (там выпускают Model 3, Model S, Model X и новую Model Y), простаивавший большую часть квартала по карантина, уже вернулся к прежним объемам производства (как раз в конце мая компания провела модернизацию, чтобы до конца года увеличить мощность с прежних 500 тысяч до 600 тысяч автомобилей в год).