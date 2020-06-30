Как предпринимателю получить справку о доходах

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Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, что налогоплательщики могут получить справку о доходах через Электронный кабинет.
Запрос о получении сведений из Госреестра физических лиц о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде может сформировать только физическое лицо.
Чтобы получить справку о доходах, нужно:
После обработки запроса в личный Электронный кабинет приходит сообщение (ответ на Запрос) с суммами выплаченных доходов и удержанных налогов.
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