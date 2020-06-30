Как предпринимателю получить справку о доходах

Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, что налогоплательщики могут получить справку о доходах через Электронный кабинет.

Запрос о получении сведений из Госреестра физических лиц о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде может сформировать только физическое лицо.

Чтобы получить справку о доходах, нужно:

войти в Электронный кабинет по адресу: cabinet.tax.gov.ua или через официальный веб-портал ГНС ;

работа в личной части Электронного кабинета производится с использованием квалифицированной электронной подписи, поэтому необходимо выбрать личный электронный ключ, выбрав соответствующий файл из электронного носителя;

указать пароль защиты и нажать «Считать». После того, как ключ будет успешно загружен, нажать «Войти».

для создания запроса необходимо в меню «Заявления, запросы для получения информации» выбрать Запрос;

заполнить все поля, выделенные голубым цветом ( ФЛП ы с паспортом нового образца, где указан только номер паспорта (серия отсутствует), при заполнении поля «Реквизиты паспортного документа» Запроса указывают только номер паспорта);

нажать «Подписать и отправить» или «Сохранить черновик» и «Подписать и отправить». Процедура подписи такая же, как и процедура входа в личный кабинет. Далее система предложит выбрать способ получения информации. Например: «Электронный кабинет».

После обработки запроса в личный Электронный кабинет приходит сообщение (ответ на Запрос) с суммами выплаченных доходов и удержанных налогов.