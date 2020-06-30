Создан ремешок для «умных» часов с управлением жестами (видео)

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Создан ремешок для «умных» часов Apple Watch с управлением жестами. Можно просто двигать пальцами и включать/выключать что-либо.
Ремешок называется Mudra Band. Средства на него собирают на сайте общественного финансирования IndieGoGo. Управлять часами с Mudra Band можно только той рукой, на которую они надеты. Mudra поддерживает три типа жестов: discrete — когда двигается один палец, continuous — когда подушечками пальцев нужно надавить на другой объект или палец, air-touch — когда можно просто имитировать в воздухе сенсорное управление.
Для работы ремешка используются электроды, специальные сенсоры и алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).
Использование Mudra Band может быть удобным во время спортивных тренировок: вместо того, чтобы останавливаться, можно просто пошевелить пальцем и переключить трек или изменить громкость.
Mudra Band будет стоить $249.
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