Huami представила беспроводные наушники для сна (видео)

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Компания Huami запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск TSW-наушников Amazfit ZenBuds, анонсированных ранее на выставке CES 2020. Оригинальный аксессуар используется вовсе не для прослушивания музыки — он предназначен для людей, испытывающих проблемы со сном. Всего за два дня новинка собрала в 10 раз больше требуемой суммы для начала производства.
Специальное приложение для наушников содержит успокаивающие мелодии и звуки природы, а также инструкции по выполнению дыхательных упражнений, способствующих засыпанию. Новинка, по заверению создателей, практически неощутима при использовании благодаря мягкости и гибкости конструкции, а также небольшому весу — 1,78 грамма для каждого наушника.
Кроме того, Amazfit ZenBuds поставляются с эластичными силиконовыми ушными вкладышами четырёх размеров, которые плотно прилегают к уху и не выпадают в течение ночи.
Заявленная автономность аксессуара на одном заряде составляет до 12 часов в стандартном режиме, включающем до трёх часов прослушивания мелодий, и до 8 часов при непрерывном воспроизведении. С учётом ёмкости АКБ комплектного кейса это время увеличивается до 56 часов. Amazfit ZenBuds также имеют функцию будильника.
Новые наушники, собравшие свыше $270 000 инвестиций при запрашиваемых $20 000, будут доступны в начале сентября 2020-го. По условиям предзаказа цена вкладышей в базовой комплектации составляет $69, а по завершении сбора инвестиций она увеличится до $149.
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