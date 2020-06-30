Intel запатентовала модульный ноутбук с двумя складными экранами

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Корпорация Intel часто создаёт прототипы, чтобы на раннем этапе увидеть или показать, как могут выглядеть компьютеры будущего. Хотя компания лидирует на рынке мобильных ПК и большинство ноутбуков работают на её процессорах, в прошлом она создавала и показывала публике массу прототипов, дабы привлечь внимание к новым подходам и видам технологий.
По тем же причинам Intel, очевидно, описала идею двухэкранного ноутбука, получив на него недавно патент. Указанная заявка не содержит какого-либо расширенного описания, а прилагаемые изображения демонстрируют модульный складной ноутбук Intel в духе Microsoft Surface.
Как ни странно, запатентованный дизайн основан на традиционном раскладном ноутбуке, но между двумя экранами, по-видимому, используется некое шарнирное соединение, а не традиционные петли — это позволяет устройству быть максимально гибким и поворачивать створки на 360 градусов. Intel подала заявку в категории «компьютер-ноутбук», хотя подобная конструкция скорее походит на планшет с двумя экранами.
Фото: SegmentNext
Следует напомнить, что Intel уже представляла подобный прототип в прошлом. Tiger Rapids был ноутбуком с двойным экраном, который был показан публике пару лет назад. Концепция объединяла обычную ЖК-панель с одной стороны и дисплей с электронными чернилами с другой.
Фото: SegmentNext
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