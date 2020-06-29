Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Для ликвидации Нацкомфинуслуг будет создана специальная комиссия.

Соответствующий указ был подписан президентом 30 июня.

“Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации”, – говорится в указе.

Председателем комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трёхмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.

Также президент поручил Кабинету министров решить вопросы использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.