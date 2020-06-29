0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 277 0

Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг

Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Для ликвидации Нацкомфинуслуг будет создана специальная комиссия.

Соответствующий указ был подписан президентом 30 июня.

“Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации”, – говорится в указе.

Председателем комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трёхмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.

Также президент поручил Кабинету министров решить вопросы использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.