Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Для ликвидации Нацкомфинуслуг будет создана специальная комиссия.
Соответствующий указ был подписан президентом 30 июня.
“Прекратить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации”, – говорится в указе.
Председателем комиссии по ликвидации была назначена руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. Она должна в трёхмесячный срок проинформировать о результатах ликвидации.
Также президент поручил Кабинету министров решить вопросы использования объектов государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.
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