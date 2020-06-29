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Нацкомиссия по ценным бумагам с сентября начнет проверки субъектов небанковских услуг

Нацкомиссия по ценным бумагам с сентября начнет проверки субъектов небанковских услуг

Проверки начнутся после государственной регистрации соответствующего нормативно-правового акта ориентировочно в сентябре 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

“Проверки новых участников, которые ведут профессиональную деятельность на фондовом рынке, начнутся после государственной регистрации соответствующего нормативно-правового акта, регулирующего порядок проведения плановых и внеплановых проверок (ориентировочно сентябрь 2020)”, – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июля 2020 года НКЦБФР начала выполнять функцию регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

Отмечается, что участники рынков небанковских финансовых услуг после перехода под регулирование и надзор НКЦБФР с 1 июля продолжат руководствоваться законодательством, введенным за время деятельности Нацкомфинуслуг. Лицензии на услуги управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или проведения операций с недвижимостью и лицензии на услуги в системе накопительного пенсионного обеспечения в части администрирования негосударственных пенсионных фондов можно считать переоформленными в соответствии с этим законодательством.

Кроме того, 1 июля НКЦБФР приняла решение, согласно которому в реестры НКЦБФР были включены субъекты, осуществляющие управление имуществом для финансирования объектов строительства или осуществляющие операции с недвижимостью и администраторы негосударственных пенсионных фондов, лицензии которых действовали по состоянию на 30 июня 2020 года, а также негосударственные пенсионные фонды.

Этим решением также установлен временный порядок подачи этими субъектами информации (документов), связанных с изменением данных, содержащихся в их регистрационных и лицензионных делах.

Для обеспечения бесперебойности деятельности, отчетности и надзора НКЦБФР приняла ряд нормативно-правовых актов. Они направлены на правопреемство функций по государственному регулированию и надзору в сферах, которые перешли к НКЦБФР.

В настоящее время комиссия также разрабатывает новую редакцию лицензионных условий ведения деятельности на рынке ценных бумаг, действие которых будет распространяться на вышеуказанные виды деятельности. В ближайшее время документ планируется вынести на обсуждение.

По материалам Espreso.tv
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