Государство потеряет более 9 млрд грн из-за резкого повышения акцизов (исследование)

Повышение акцизов на изделия для систем нагрева табака одномоментно более чем в четыре раза приведет к потерям государственного бюджета на сумму более 9 млрд грн из-за роста объемов табачной контрабанды и переключения части потребителей на менее прозрачный рынок электронных сигарет.

Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины.

Эксперты Университета ГФС напоминают: во всех странах Евросоюза акцизная нагрузка на альтернативные табачные изделия для нагрева была и остается существенно ниже, чем на обычные сигареты. “В ЕС действует принцип: “потенциально меньше вред – меньше налоги”. Акцизная нагрузка на табачные изделия для нагрева в странах ЕС почти в четыре раза ниже, чем на сигареты”, – отмечает соавтор исследования, кандидат экономических наук Татьяна Кощук.

До января 2020 года Украина шла по образцу стран Евросоюза, облагая стики для нагрева в рамках категории “другой табак” по более низким ставкам акциза, чем для сигарет. Но 16 января был принят законопроект №1210, который с 1 января 2021 года повышает ставки акциза на эти альтернативные табачные изделия сразу в 4,2 раза, то есть до уровня минимального акцизного обязательства на обычные сигареты.

Впрочем, если все принятые изменения вступят в силу, будет наблюдаться значительное перемещение спроса, в частности, от систем нагрева табака к потреблению электронных сигарет. Государство на этом также будет терять – ввиду более низких акцизов на электронные сигареты и непрозрачности этого рынка.

“Резкое повышение акцизов на стики к системам нагрева табака уже в течение ближайших пяти лет будет стоить госбюджету более 9 млрд грн. Из них 3,5 млрд грн – из-за перехода на нелегальные табачные изделия. Но львиную долю (5,7 млрд грн) государство потеряет именно из-за переключения потребителей с систем нагрева табака на вейпинг”, – говорится в исследовании.

При этом потери госбюджета могут быть даже еще больше, поскольку акцизы на стики к системам нагрева будут расти вместе с акцизами на сигареты дальше на 20% ежегодно, еще больше стимулируя курильщиков переходить на нелегальную продукцию, вейпинг или самокрутки.

Также эксперты советуют перед тем как облагать электронные сигареты, сперва “цивилизовать” этот рынок. В частности, речь идет об использовании опыта Западной Европы и прежде всего Великобритании – повышение прозрачности рынка, дисциплинированности относительно четкого соблюдения стандартов состава жидкости для вейпинга (в частности, запрет канцерогенов, мутагенов, кофеина, таурина и других стимуляторов), ограничение рекламы и маркетинга, запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

“Опыт стран Евросоюза свидетельствует: акцизное налогообложение жидкостей для электронных сигарет должно внедряться вместе с государственным регулированием их производства и обращения, иначе можно не получить налоговые поступления в полном объеме”, предостерегает Татьяна Кощук.