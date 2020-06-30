Больше всего денег семьи в Донецкой области тратят на питание

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По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в 2019 году среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 8414 грн.
По-прежнему больше половины всех совокупных расходов приходилось на питание. Удельный вес затрат на продукты питания и безалкогольные напитки в домохозяйствах области составил в 2019 году 51,9% против 54,6% в предыдущем году. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составил в 2019 году 46,6%.
В совокупных расходах домохозяйств региона на питание (включая питание вне дома) самая большая доля приходилась в 2019 году на мясо и мясопродукты – 26,5%. Удельный вес хлеба и хлебопродуктов составил 13,0%, овощей (включая картофель) – 11,7%, молочных продуктов – 10,3%, растительного масла и других жиров – 7,4%, сладостей (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 6,7%, рыбы и рыбопродуктов – 5,8%, фруктов – 5,7%, безалкогольных напитков – 5,6%, питания вне дома – 3,6%, яиц – 2,1%, других продуктов питания – 1,6%.
Вторая по величине после продуктов питания статья расходов домохозяйств – оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива, которая в 2019 году составила 15,1% всех совокупных расходов против 16,8% в предыдущем году.
Удельный вес расходов домохозяйств области на одежду и обувь в 2019 году составил 4,2%, на алкогольные напитки и табачные изделия – 4,1%, транспорт – 3,9%, связь – 3,1%, здравоохранение – 2,9%, рестораны и гостиницы – 2,5%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,3%, отдых и культуру – 1,4%, образование – 0,4%. На другие потребительские расходы приходилось 2,7%, доля непотребительских расходов (помощь родственникам и другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы) составила 5,5%.
Величина и структура расходов зависят от состава домохозяйств (наличие работающих, детей, пенсионеров), а больше всего – от уровня доходов (совокупных ресурсов). В 2019 году среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства региона составили 11062 грн, в том числе денежные доходы – 10631 грн, или 96,1%.
Основным источником доходов населения области была и остается заработная плата, ее удельный вес в совокупных ресурсах в 2019 году составил 62,3%. На пенсии приходилось 24,7% всех ресурсов.
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