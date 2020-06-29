Минфин сообщил о займах в текущем году в общий фонд госбюджета

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За январь-июнь 2020 года займы в общий фонд государственного бюджета составили 259,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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“Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2020 года составили 259,5 млрд грн, или 99,9% от запланированных на этот период”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 153,6 млрд грн (99,9% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте 61,7 млрд грн (1,6 млрд долл. США и 0,3 млрд евро).
Из внешних источников привлечено 105,8 млрд грн (100% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых 1,350 млрд грн (50 млн долл. США) – средства займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».
Получено также 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) кредита МВФ по программе Stand-by 2020 и 15 млрд грн (500 млн евро) – это поступления средств в рамках займа из макрофинансовой помощи ЕС.
При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 года составили 156,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию – 61,4 млрд грн (89,7% плана).
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