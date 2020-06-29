0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

Чтобы отказаться от МВФ, нужно вывести "культуру кидка" - Милованов

Чтобы отказаться от МВФ, нужно вывести "культуру кидка" - Милованов

В Украине не будет успешной экономики, пока население и бизнес не освоят культуру возврата денег и серьезного отношения к займу.

Об этом в интервью Finance.ua рассказал Тимофей Милованов – экс-министр развития экономики, а сейчас – Президент Киевской школы экономики (КШЭ).

“У меня знакомая хотела купить квартиру в недострое, но не решилась, потому что столько “кидков” было – оно же все стоит и не достраивается. Это тот же риск, что мы говорим о банкирах, которые опасаются выдавать кредиты, потому что их не возвращают. Так же люди не хотят давать деньги”, – заявил он.

По словам экс-министра, аналогичная ситуация и для бизнеса, когда предприниматель планирует партнерство.

“Многие говорят, что главная задача инвестора – следить за тем, чтобы тебе хоть что-то вернули. И начинается “вицарапывание” этих денег назад”, – рассказал Милованов.

Читайте также: У программы Доступные кредиты 5-7-9% – неверный дизайн – Милованов

Поэтому важна культура возврата денег и понимание того, что деньги заемные, их нужно отдавать вовремя и платить проценты. Пока же этой культуры не будет, успешной экономики тоже не будет, потому что деньги будут дорогими.

“То же самое с меморандумом с МВФ: у нас есть привычка, что меморандум подписываем, а потом его не выполняем. Это же отражение той же самой культуры. Так, деньги МВФ очень нужны. Но зачем подписывать документ, а потом не выполнять обязательства? Вот эту “культуру кидка” нам нужно убрать, потому что все поведение бизнеса Украины повязано этим невыполнением обязательств”, – подчеркнул экс-министр экономики.

По мнению Милованова, когда Украине начнут доверять, что правительство выполняет то, что обещало, тогда любым инвесторам или украинским гражданам, которые будут доверять банковской системе, или банкам, которые будут доверять бизнесу, не нужны будут какие-то внешние инвесторы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.