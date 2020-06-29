Чтобы отказаться от МВФ, нужно вывести "культуру кидка" - Милованов

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В Украине не будет успешной экономики, пока население и бизнес не освоят культуру возврата денег и серьезного отношения к займу.
Об этом в интервью Finance.ua рассказал Тимофей Милованов – экс-министр развития экономики, а сейчас – Президент Киевской школы экономики (КШЭ).
“У меня знакомая хотела купить квартиру в недострое, но не решилась, потому что столько “кидков” было – оно же все стоит и не достраивается. Это тот же риск, что мы говорим о банкирах, которые опасаются выдавать кредиты, потому что их не возвращают. Так же люди не хотят давать деньги”, – заявил он.
По словам экс-министра, аналогичная ситуация и для бизнеса, когда предприниматель планирует партнерство.
“Многие говорят, что главная задача инвестора – следить за тем, чтобы тебе хоть что-то вернули. И начинается “вицарапывание” этих денег назад”, – рассказал Милованов.
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Поэтому важна культура возврата денег и понимание того, что деньги заемные, их нужно отдавать вовремя и платить проценты. Пока же этой культуры не будет, успешной экономики тоже не будет, потому что деньги будут дорогими.
“То же самое с меморандумом с МВФ: у нас есть привычка, что меморандум подписываем, а потом его не выполняем. Это же отражение той же самой культуры. Так, деньги МВФ очень нужны. Но зачем подписывать документ, а потом не выполнять обязательства? Вот эту “культуру кидка” нам нужно убрать, потому что все поведение бизнеса Украины повязано этим невыполнением обязательств”, – подчеркнул экс-министр экономики.
По мнению Милованова, когда Украине начнут доверять, что правительство выполняет то, что обещало, тогда любым инвесторам или украинским гражданам, которые будут доверять банковской системе, или банкам, которые будут доверять бизнесу, не нужны будут какие-то внешние инвесторы.
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