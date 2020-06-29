Афера на 15 миллионов: жительница Одессы шесть лет продавала несуществующее жилье

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В Одессе полицейские объявили о подозрении местной жительнице, которой инкриминируют обман дольщиков несуществующего строительства на сумму свыше 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.
“Достоверно зная об отсутствии разрешительных документов на строительство жилых домов, злоумышленница в течение шести лет заключала договоры с гражданами о долевом участии в строительстве по несуществующему адресу на улице Карла Либкнехта и даже создала видимость строительных работ”, – отметили правоохранители.
По данным расследования, вкладчики приносили деньги в кассу кооператива и перечисляли средства на банковский счет, однако со временем, не дождавшись ни продвижения строительства, ни ключей от квартир, обратились в полицию.
Фото: Национальная полиция
“Подозреваемая – местная жительница 1982 года рождения. Ее действия следователи квалифицировали по статье “присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”, – рассказал начальник Киевского отдела одесской полиции Вячеслав Барба.
Фото: Национальная полиция
На данный момент установлены личности 46 пострадавших, но копы подозревают, что их может быть значительно больше: правоохранители обратились к гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемой, обращаться к ним с соответствующими заявлениями.
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