Импорт газа в Украину из стран ЕС вырос на 24%

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Украина увеличила импортные поставки газа из европейских стран на 24% в первом полугодии 2020 года.
Об этом сообщает Управление корпоративных коммуникаций ООО «Оператор ГТС Украины».
“За первое полугодие 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС в Украину составили 7 млрд куб. м, что на 24% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 40% превышает средний показатель в 2016-2019 годах”, – говорится в сообщении.
По оперативным данным Оператора ГТС, в июне 2020 года в Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа. Это на 9% больше (на 154 млн куб. м) импортных объемов июня 2019 года. Вместе с тем, это на 36% (или 482 млн куб. м) больше, чем в мае 2020 года.
За 6 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 млрд куб. м (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 2,2 млрд куб. м (+39%), из Польши – 0,9 млрд куб. м (+34%).
“Указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии – 1,2 млрд куб. м и из Польши – 0,5 млрд куб. м”, – отметили в ОГТСУ.
С начала года 3,7 млрд кубометров импортируемых объемов, из которых 49% или 1,8 млрд куб. м поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на “таможенном складе”.
“По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года”, – отметили в Операторе ГТС Украины.
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