Межбанк: реакция рынка на заявление Смолия

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Четверг будет очень тяжелым днем на валютном рынке. Но в основном не за счет чисто экономических факторов, а больше за счет реакции рынков на вчерашнюю ночную новость о кадровых перестановках в НБУ.
С точки зрения экономики – 2-го июля основная часть компаний уже войдет в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов и добавит активности на межбанке.
Но обстановка на рынке для нацвалюты ухудшится, а риск роста валютных колебаний существенно увеличится.
Основных причин три:
Finance.ua прогнозирует на сегодня рост спекулятивных попыток раскачать курс на фоне политической и экономической нестабильности, подогреваемой вчерашним заявлением об отставке главы НБУ. А также активного раскручивания в СМИ всех политических подоплек этого процесса в части дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора после смены власти в Нацбанке.
Наличный валютный рынок в четверг будет ориентироваться на два основных маркера:
1) поведение межбанка;
2) фактический уровень спроса и предложения на наличную валюту со стороны населения в своем регионе.
Но при этом, в случае активного роста спроса на валюту со стороны населения на фоне роста нестабильности ситуации может начать свою игру “на повышение”.
По нашим прогнозам, 2 июля коридор по доллару на межбанке существенно расширится и будет в пределах 26,90-27,25 гривен.
Мы не исключаем необходимости выхода НБУ с интервенцией по продаже доллара,чтобы сбить возможный ажиотаж на рынке. Ресурсы у Нацбанка для этого есть (чего стоит только выкуп регулятором на прошлой неделе порядка $424 млн по 26,59-26,68 гривен).
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,86 / 26,88
евро – 30,18 / 30,19
российский рубль – 0,3784 / 0,3789
Курсы валют на Межбанке
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