Межбанк: реакция рынка на заявление Смолия

Четверг будет очень тяжелым днем на валютном рынке. Но в основном не за счет чисто экономических факторов, а больше за счет реакции рынков на вчерашнюю ночную новость о кадровых перестановках в НБУ.

С точки зрения экономики – 2-го июля основная часть компаний уже войдет в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов и добавит активности на межбанке.

Но обстановка на рынке для нацвалюты ухудшится, а риск роста валютных колебаний существенно увеличится.

Основных причин три:

вчерашнее заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке в связи с постоянным политическим давлением. Еще не окончательно понятно, будет ли она принята Президентом и как на это отреагирует Верховная Рада, но инвесторы и клиенты – занервничали. Это приведет к росту спроса на валюту как на межбанке, так и на наличном рынке и спровоцирует спекулянтов на попытки активно “покачать” курс в ближайшие дни;

начало периода вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний и поведение нерезидентов. Первое – всегда работало против гривны из-за ситуативного увеличения спроса для проведения таких операций, а реакция нерезидентов, выходящих из украинских ОВГЗ , на кадровые новости из Нацбанка – пока будет негативной, что активизирует их покупки валюты на торгах;

завершение активных распродаж валюты Нафтогазом на фоне роста активности покупателей валюты на межбанке. Госкомпания закрыла свои долги перед государством и теперь будет продавать валюту в гораздо меньших объемах, что приведет к перекосам спроса и предложения на рынке. А вот часть других крупных продавцов решит попридержать валюту до момента прояснения ситуации с реакцией рынка на отставку главы НБУ и определения курсового тренда на торгах. Паника способна в очередной раз существенно повлиять на курсообразование ближайших дней.

Finance.ua прогнозирует на сегодня рост спекулятивных попыток раскачать курс на фоне политической и экономической нестабильности, подогреваемой вчерашним заявлением об отставке главы НБУ. А также активного раскручивания в СМИ всех политических подоплек этого процесса в части дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора после смены власти в Нацбанке.

Наличный валютный рынок в четверг будет ориентироваться на два основных маркера:

1) поведение межбанка;

2) фактический уровень спроса и предложения на наличную валюту со стороны населения в своем регионе.

Но при этом, в случае активного роста спроса на валюту со стороны населения на фоне роста нестабильности ситуации может начать свою игру “на повышение”.

По нашим прогнозам, 2 июля коридор по доллару на межбанке существенно расширится и будет в пределах 26,90-27,25 гривен.

Мы не исключаем необходимости выхода НБУ с интервенцией по продаже доллара,чтобы сбить возможный ажиотаж на рынке. Ресурсы у Нацбанка для этого есть (чего стоит только выкуп регулятором на прошлой неделе порядка $424 млн по 26,59-26,68 гривен).

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,86 / 26,88

евро – 30,18 / 30,19

российский рубль – 0,3784 / 0,3789

Курсы валют на Межбанке

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