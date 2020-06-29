"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов на курорты Украины

“Укрзализныця” открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели возобновится курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие поезда будут курсировать на украинские курорты:

Харьков – Херсон (№375/376) будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля;

Львов – Новоалексеевка (№86/85) будет отправляться ежедневно из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля;

Ковель – Новоалексеевка (№88/87) будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным числам месяца;

Львов – Херсон (№110/109) будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля;

Харьков – Бердянск (№261/262) будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным числам;

Хмельницкий – Геническ (№282/281) будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

Купить билеты на поезда “УЗ” можно в кассах, на сайте или со смартфона через приложение “Укрзализныци” (на Android та iOS).

Безопасность. В “Укрзализныце” напомнили, что для посадки в поезд пассажирам обязательно нужно одевать защитную маску, а также при заходе на вокзал и садясь в вагон, пройти температурный скрининг. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагать напитков и кондитерских изделий.

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