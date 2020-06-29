"Укрзализныця" открыла продажу билетов на шесть поездов на курорты Украины

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“Укрзализныця” открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели возобновится курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Какие поезда будут курсировать на украинские курорты:
Купить билеты на поезда “УЗ” можно в кассах, на сайте или со смартфона через приложение “Укрзализныци” (на Android та iOS).
Безопасность. В “Укрзализныце” напомнили, что для посадки в поезд пассажирам обязательно нужно одевать защитную маску, а также при заходе на вокзал и садясь в вагон, пройти температурный скрининг. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагать напитков и кондитерских изделий.
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