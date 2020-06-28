Укргазбанк выдал первую ипотеку под 8,8% годовых

Сегодня государственный Укргазбанк запустил всеукраинскую программу доступного ипотечного кредитования под 8,8% годовых и ею уже воспользовались первые заемщики. Им стал Александр с пгт. Великодолинское, у которого теперь будет собственное жилье в Одессе.

Об этом говорится на сайте банка.

По словам банкиров, отныне программа ипотечного кредитования под 8,8% годовых стала доступной по всей Украине. Лояльные условия могут получить клиенты банка для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости. Собственный взнос – от 30% стоимости жилья. Срок кредитования – до 20 лет.

За доступным кредитом уже можно обращаться в любое отделение Укргазбанка.