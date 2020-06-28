Укргазбанк выдал первую ипотеку под 8,8% годовых

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Сегодня государственный Укргазбанк запустил всеукраинскую программу доступного ипотечного кредитования под 8,8% годовых и ею уже воспользовались первые заемщики. Им стал Александр с пгт. Великодолинское, у которого теперь будет собственное жилье в Одессе.
Об этом говорится на сайте банка.
По словам банкиров, отныне программа ипотечного кредитования под 8,8% годовых стала доступной по всей Украине. Лояльные условия могут получить клиенты банка для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости. Собственный взнос – от 30% стоимости жилья. Срок кредитования – до 20 лет.
За доступным кредитом уже можно обращаться в любое отделение Укргазбанка.
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