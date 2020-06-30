Кроссовер Cadillac XT6 получит бюджетную версию (фото)

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Полноразмерный кроссовер Cadillac XT6 2021 модельного года, который выйдет на североамериканский рынок осенью, получит доступную версию под названием Luxury. Она разместится ниже более дорогих комплектаций – Premium Luxury и Sport.
Новое исполнение Cadillac XT6 Luxury будет стоить от 48 990 долларов, при этом модификации Premium Luxury и Sport оценены в США в 53 695 и 57 095 долларов соответственно.
Комплектация Luxury отличается хромированной отделкой кузова и декором из алюминия в салоне, а Premium Luxury – хромированным выполнением экстерьера и деревянными вставками в интерьере. При этом самая дорогая версия Sport может похвастаться черным глянцем вместо хрома и вставками из карбона в салоне.
Фото: Motor Media Review
Бюджетный Cadillac XT6 Luxury получит 2,0-литровый турбодвигатель на 237 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 9-скоростная автоматическая коробка передач и передний или полный привод.
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