Кроссовер Cadillac XT6 получит бюджетную версию (фото)

Полноразмерный кроссовер Cadillac XT6 2021 модельного года, который выйдет на североамериканский рынок осенью, получит доступную версию под названием Luxury. Она разместится ниже более дорогих комплектаций – Premium Luxury и Sport.

Новое исполнение Cadillac XT6 Luxury будет стоить от 48 990 долларов, при этом модификации Premium Luxury и Sport оценены в США в 53 695 и 57 095 долларов соответственно.

Комплектация Luxury отличается хромированной отделкой кузова и декором из алюминия в салоне, а Premium Luxury – хромированным выполнением экстерьера и деревянными вставками в интерьере. При этом самая дорогая версия Sport может похвастаться черным глянцем вместо хрома и вставками из карбона в салоне.



Фото: Motor Media Review

Бюджетный Cadillac XT6 Luxury получит 2,0-литровый турбодвигатель на 237 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 9-скоростная автоматическая коробка передач и передний или полный привод.