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Кабмин дал "зеленый свет" €105 миллионам помощи от ЕС

Кабмин дал "зеленый свет" €105 миллионам помощи от ЕС

Принятые на заседании Кабинета министров Украины проекты трех соглашений позволят привлечь 105 миллионов евро финансовой помощи Европейского Союза, в том числе на поддержку украинских предпринимателей.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Правительственный портал.

«Это дополнительный ресурс, который в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее», – отметил глава правительства.

Он отметил, что принятые проекты соглашений дадут возможность Украине получить помощь на общую сумму 105 млн евро, то есть фактически 3 млрд грн.

Шмыгаль также напомнил, что речь идет о соглашении по финансированию мероприятия “EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине”. По этому соглашению Украина должна получить 20 млн евро.

Второе соглашение – это программа технического сотрудничества 2020, по которой Украина может направить 60 млн евро на усиление институциональной способности для проведения необходимых реформ в направлении евроинтеграции (в том числе, это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС).

«И третье – это программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Здесь важно, что помощь будет направлена ​​именно малым фермерским хозяйствам, чтобы они смогли лучше конкурировать и создавать добавленную стоимость», – подытожил Шмыгаль.

Сумма помощи Украине по этому соглашению составляет 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил три проекта распоряжений по поддержке малого и среднего бизнеса, а также реформированию экономики в сотрудничестве с ЕС.

По материалам УКРИНФОРМ
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