НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума с начала года

Национальный банк Украины в июне купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов. При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал валюту в резервы, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте. При этом сумма покупки была максимальной в этом году.



График: НБУ

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты 3 884,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года положительное сальдо составило до 1 091,8 млн долларов.

Изменения на валютном рынке в июне были минимальными. К середине месяца курс доллара снижался, опустившись до уровня 26,60 грн/доллар. Затем курс вырос до 26,85 гривен. Однако к концу месяца курс снова пошел вниз. В результате по итогам месяца курс доллара снизился на 0,8%. Если на 31 мая составил 26,90 гривен за доллар, то на 30 июня – 26,69 гривен за доллар.



График: НБУ