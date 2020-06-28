В Раде предлагают урегулировать движение электросамокатов и легкого транспорта

В Раде предложили законопроект №3023, согласно которому водители персонального легкого электротранспорта могут стать полноправными участниками дорожного движения с определенными обязанностями.

Об этом сообщил нардеп их фракции «Слуга народа» Александр Горенюк в своем FACEBOOK.

Кого относят к категории водителей персонального легкого электротранспорта: лица, которые передвигаются на одно-, двух- или трехколесном транспортном средстве – электрических скутерах, сигвеях, гиробордах, гироскутерах и т.д. В то же время, законопроект не касается инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Предлагают такие правила езды для них:

ездить по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Тротуары в перечень разрешенных путей не входят;

использовать технически исправный и должным образом оборудованный транспорт;

двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств;

управлять транспортом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями. Однако это требование не распространяется на тот случай, если нет возможности обустроить соответствующее оборудование;

Наказание. За несоблюдение правил владельцев электротранспорта сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах влечет за собой предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых минимумов – 51 грн. А за нарушение правил дорожного движения необходимо будет уплатить штраф – пять необлагаемых минимумов – 85 грн).